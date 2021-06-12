В Прокопьевске не выполняется программа по расселению аварийных домов

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Прокурор Кузбасса Александр Блошкин объявил главе города Андрею Мамаеву предостережение о недопустимости нарушений закона при реализации национального проекта.

Органами прокуратуры области было проанализировано состояние законности на территории Прокопьевска при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. По информации пресс-службы прокуратуры, город получил на эти цели почти 114 миллионов рублей, но не освоил данные денежные средства, так как не было организовано надлежащее и своевременное выполнение программных мероприятий нацпроекта. «Принимая во внимание, что непринятие своевременных мер может повлечь нарушение прав граждан, расселение которых предусмотрено до конца 2021 года, прокурор области Александр Блошкин объявил главе города Андрею Мамаеву предостережение о недопустимости нарушения закона. В случае непринятия надлежащих мер он может быть привлечен к ответственности», - уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Сотрудники прокуратуры установили, что в Прокопьевске подлежат сносу 159 аварийных домов, где проживают свыше 1,1 тысячи человек, в том числе 77 домов включены в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилья. Власти муниципалитета успели расселить только 17 домов (302 человека).

Напомним, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время приезда в Кемерово в конце мая обратила внимание региональных властей на необходимость ускорения темпов строительства нового жилья для ликвидации аварийного.