Кемеровчан приглашают смотреть футбол на большом экране

Фото: Пресс-служба администрации г. Кемерово

Жители, а также гости столицы Кузбасса смогут увидеть матчи сборной России на чемпионате Европы по футболу на территории линейного парка бульвара Строителей. В прямом эфире будут показаны встречи наших игроков на предварительной стадии турнира с командой Бельгии (начало в 02:00 13 июня), Финляндии (начало в 20:00 16 июня) и Дании (начало в 02:00 22 июня). Болеть можно будет при этом не только за сборную в целом, но и за воспитанника кузбасского футбола Александра Головина.

Во время проведения трансляции матчей, как уточнили в администрации города, ограничат парковку автомобильного транспорта на участке бульвара Строителей от дома №26 до дома №32 и от дома №27 до дома № 31 вдоль бульварной части.

Напомним, что подобные массовые просмотры в Кемерове организовывались три года назад во время матчей чемпионата мира по футболу, проходившего в России. Фан-зона тогда также была обустроена на бульваре Строителей. Согласно подсчетам специалистов горадминистрации, всего за время чемпионата матчи в фан-зоне посмотрели более 41 000 болельщиков.