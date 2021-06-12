В Кемерове сдан первый объект по дорожному нацпроекту

Фото: Пресс-служба администрации г. Кемерово

Ремонтные работы завершили на шоссе Леонова. Они проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На проезжей части был уложен верхний слой асфальта, обустроены четыре заездных кармана для пассажирского транспорта, отремонтированы съезды и восстановлены газоны.

Как уточнили в администрации областного центра, всего в нынешнем году по дорожному нацпроекту планируется отремонтировать 25 объектов. На сегодняшний день в финальной стадии ремонты на улице Рукавишникова и улицах в микрорайоне РТС. Также ремонтные работы проводятся сейчас на улицах 1-я Стахановская, Соборная, Мирная и Заузелкова, проспектах Советском и Химиков.

Гарантия на проведённые работы составляет 5 лет. В течение этого периода подрядчик обязан будет за свой счёт устранять дефекты, появившиеся во время эксплуатации.