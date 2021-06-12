Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Газета «Комсомольская правда»

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 73 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 24, Новокузнецк - 14, Юрга - 8, Прокопьевск и Анжеро-Судженск - 3, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Осинники, Полысаево, Тайга и Кемеровский МО - 2, Мариинский МР, Промышленновский МО, Чебулинский МО и Яйский МО - по 1.

Выздоровели еще 69 пациентов. Таким образом, на 12 июня в Кузбассе 36424 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 612 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2406 человек.

За прошедшие сутки в Кузбассе скончались еще двое заболевших.

У кемеровчанки 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек.

У жительницы Прокопьевска 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.