Медведи продолжают разорять пасеки в Кузбассе

Фото: архив «КП»

Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области разрешил кузбасским охотникам отстрел трехлетнего бурого медведя в Ижморском муниципальном округе.

Причиной стали случаи нападения на пасеку в районе сел Троицкое и Воскресенка и возникновение угрозы жизни и здоровью населения. Отстрел возможен с 10 по 23 июня.

В Кузбассе за последние дни это уже не единственный случай, когда косолапый решил побаловать себя медом на пасеке. Жители Тисульского муниципального округа в соцсетях рассказали о том, что хищник-сладкоежка, разломавший несколько ульев, ходит в районе поселков Тисуль и Ржавчик. Изначально, к слову, по утверждениям жителей, его привлекла свалка.

Не исключено, что медведь продолжит искать пасеки в округе, ведь воспринимает их он как личные столовые с полюбившимся лакомством.

Специалисты напоминают о мерах предосторожности при встречах с хищниками. Желание получить умилительное фото может обернуться серьёзными травмами и лечением от бешенства.

Выданное департаментом разрешение на отстрел медведя – уже третье в нынешнем году. До этого подобные разрешения выдавались по фактам нападения на домашний скот на территориях Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов и в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью граждан.