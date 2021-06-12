В Кузбассе началось голосование за проекты памятников медицинским работникам

Фото: архив «КП»

Целью открытого областного конкурса авторских идей - проектов памятников медицинским работникам, посвятивших себя борьбе с коронавирусом, был отбор лучших конкурсных работ, которые должны стать основой для создания профессиональными исполнителями двух скульптур. Их установят в Кемерове на пересечении бульвара Строителей с улицей Стройотрядовской и в Новокузнецке на набережной реки Абы по проспекту Металлургов.

Как уточнили в министерстве здравоохранения Кузбасса, на конкурс было представлено 66 работ от 54 авторов, в том числе из Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Гурьевска, Барнаула, Красноярска, Балашихи Московской области и Москвы. Четыре проекта (две из них создал один скульптор) жюри предложило к голосованию, как лучшие.

Финалистами стали Сергей Казарин из Кемерова, Олег Ершов из Москвы и Антон Тырышкин из Красноярска.

Организаторы конкурса приглашают работников здравоохранения и всех желающих проголосовать на сайте минздрава Кузбасса за понравившуюся работу по 18 июня по ссылке: https://kuzdrav.ru/activity/news/44639/ . Там же можно посмотреть выделенные работы. Проголосовать можно всего один раз и с одного устройства.

Стоит отметить, что подобное голосование в Кузбассе уже проходило в марте - тогда по итогам конкурса лучшие авторы и идеи памятников были другими. И 53% голосов набрала графа Против всех… Конкурс решено было провести вновь.