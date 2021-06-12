Лжебанкирша обманула жительницу Новокузнецка на 710 000 рублей

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В дежурную часть отдела полиции «Центральный» УМВД России по Новокузнецку обратилась 70-летняя пенсионерка. Она рассказала, что у нее похитили крупную сумму.

Как выяснилось в ходе расследования, в мае этого года на мобильный телефон потерпевшей позвонила женщина, которая представилась «старшим финансистом банка» и сообщила, будто новокузнечанке полагается крупная компенсация за ранее приобретенные некачественные медикаменты. Несколько лет назад пенсионерка действительно заказывала мазь, поэтому сразу поверила собеседнице. Однако, со слов собеседницы, для получения выплаты женщине необходимо было оплатить оформление специальной карты, услуг курьера, страховки и налог. В течение 20 дней пенсионерка занимала деньги у родных и знакомых, а когда занимать стало не у кого, она оформила два кредита на сумму более 200 000 рублей. Всего под диктовку злоумышленницы 70-летняя горожанка перечислила 710 000 рублей и продолжала спокойно ждать компенсацию, пока не рассказала о сложившейся ситуации родным, которые убедили ее обратится в полицию.

Также выяснилось, что два года назад новокузнечанка уже становилась жертвой мошенников. Тогда она перечислила более 200 000 рублей аферистам, действовавшим точно по такой же схеме.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление аферистки. Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Новокузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.