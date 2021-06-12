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Общество12 июня 2021 12:10

В Кузбассе установили рекорд России при поднятии гирь

Источник:kp.ru
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Фото: Пресс-служба АПК

Фото: Пресс-служба АПК

Спортсмены региона отметили День России установлением национального рекорда. Причем сделали это в ходе тренировки.

В честь юбилея начала промышленного освоения Кузбасса возле одноименного ледового дворца в Кемерове была организована массовая тренировка по поднятию гирь. В мероприятии приняли участие ровно 300 любителей спорта в футболках цвета российского триколора. При этом компанию кузбассовцам составили гости из Республики Хакасия, Алтайского края, Новосибирской и Томской областей.

В течение 15 минут участники выполняли упражнение «рывок» или «толчок» в свободном темпе. Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, в результате был установлен рекорд России по самой массовой тренировке по гиревому спорту. Каждый участник праздничного мероприятия был отмечен памятной медалью.