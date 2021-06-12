В Кузбассе под суд попали 25 автоподставщиков

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В Заводский районный суд г. Кемерово направлено уголовное дело в отношении 25 участников преступной группы, инсценировавшей дорожно-транспортные происшествия с целью получения страховых выплат.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, организатором схемы мошенничеств был ранее судимый 27-летний кемеровчанин. Себе в помощь он привлек еще 24 человека - активных участников группы и водителей, непосредственно инсценировавших ДТП. На специально приобретенных подержанных автомобилях они намеренно совершали столкновения, имитируя автоаварии. После оформления происшествий подельники обращались в страховые компании за получением выплат, предусмотренных договорами страхования автогражданской ответственности. Поврежденные транспортные средства организатор затем восстанавливал и продавал.

Фигуранты дела осуществляли автоподставы на протяжении двух лет. По данным следствия, в общей сложности сообщники совершили 9 дорожно-транспортных происшествий, незаконно завладев денежными средствами в размере более 2,1 миллиона рублей.

Противоправную деятельность мошенников пресекли сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области в результате оперативной разработки.

Теперь подельникам, в зависимости от роли, инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Согласно санкциям статьи обвинения, максимальная мера наказания составляет 6 лет лишения свободы.