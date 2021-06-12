Горячую воду отключат в Кировском районе Кемерова

Фото: «Комсомольская правда»

В областном центре продолжается подготовка к новому отопительному сезону. На очереди – приостановка горячего водоснабжения для части жителей, предприятий и организаций Кировского района.

Как напоминает пресс-служба городской администрации, с 15 по 28 июня (на 14 дней) будет приостановлена подача горячего водоснабжения потребителям, относящимся к четвертой группе. Это кварталы: 1, 4, 5, «К», 6, 7, 8, 15, 1/4 кв. 9-12 и 1/2 кв. 10-11, улицы: Черемховская, Аллейная, Попова, Александрова, Потёмкина, Севастопольская, Матросова, Боготольская, Леонова, Тайгинская, Гурьевская, Инициативная (нечётная сторона с дома №1 по № 47, чётная сторона с дома №2 по №50а), Рекордная (нечётная сторона с дома №1 по №21, чётная сторона с дома №2 по №16), Уральская (чётная сторона с дома №2 по №4), переулки Рекордный, Ушакова, Леонова; ул. Смоленская, ул.40 лет Октября; дома 1/4 кв. 9-12: ул. Александрова, 6а, 8, ул. Леонова, 20, 22, 22а; дома 1/2 кв. 10-11: ул. Александрова, 12а, 14, 14а, 16, ул. Леонова, 17, ул. Гурьевская, 16.

Остальным «кировчанам», попавшим в пятую группу потребителей, горячее водоснабжение планируют приостановить на период 12 июля - 25 июля.