В Кемерове прогремел праздничный в честь Дня Города и Дня России. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кемерове в честь Дня города и Дня России в течение всего дня жители были участниками городских площадок, которые работали в центре города и на бульваре Строителей. Праздничным салютом завершилась программа мероприятий. Местом для его запуска был традиционно выбран Университетский мост.

Салют начался в одиннадцать вечера и длился примерно восемь минут. Кемеровчане увидели семьсот девяносто красочных залпов. После салюта жители города могли добраться в разные районы города на общественном транспорте.