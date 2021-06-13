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Общество13 июня 2021 5:56

В Кемерове прогремел праздничный в честь Дня города и Дня России

Пиротехническое шоу стало завершающим торжественным мероприятием
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове прогремел праздничный в честь Дня Города и Дня России.

В Кемерове прогремел праздничный в честь Дня Города и Дня России.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кемерове в честь Дня города и Дня России в течение всего дня жители были участниками городских площадок, которые работали в центре города и на бульваре Строителей. Праздничным салютом завершилась программа мероприятий. Местом для его запуска был традиционно выбран Университетский мост.

Салют начался в одиннадцать вечера и длился примерно восемь минут. Кемеровчане увидели семьсот девяносто красочных залпов. После салюта жители города могли добраться в разные районы города на общественном транспорте.