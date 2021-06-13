Солист группы Burito опубликовал фото из Кемерова. Фото: Instagram/buritomusic.

Популярный российский певец, солист группы Burito Игорь Бурнышев поделился в своем Instagram совместной фотографией с уроженцем Кемерова драматургом и писателем Евгением Гришковцом.

— Евгений Гришковец и я поздравляем вас, друзья, с Днем России. Прямиком с родины Евгения, города Кемерово, — написал Игорь Бурнышев.

Кемеровчане прокомментировали фотографию и поблагодарили певца за отличный концерт. Напомним, что выступление группы Burito состоялось 12 июня в 22.00 на площади Советов, а завершилась программа мероприятий по случаю Дня города и Дня России праздничным салютом.