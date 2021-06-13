Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 79 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 862 человек. Общее число умерших - 748, за минувшие сутки один скончался.

Вместе с этим еще 68 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 492 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 622 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2694 человека.