Названы территории Кузбасса, где выявили 79 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 79 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 23 зараженных. На втором месте Новокузнецк - 10 пациентов. В Юрге - десять заболевших. Шестеро зараженных - в Тисульском МО. Пять человек - в Тяжинском МО. По четверо в Междуреченске и Осинниках. По три - в Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Кемеровском МО. Два пациента в Ленинск-Кузнецком. По одному - в Белове, Березовском, Калтане, Киселевске, Мысках, Прокопьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 37 862 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 36 492 выздоровели, 748 скончались, 2694 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.