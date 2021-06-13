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Общество13 июня 2021 8:31

Огромный лось пробрался на территорию аэропорта в Кемерове

Животное запечатлели на видео
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Огромный лось пробрался на территорию аэропорта в Кемерове.

Огромный лось пробрался на территорию аэропорта в Кемерове.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 12 июня на территорию аэропорта пробрался огромный лось. Соответствующие видео жители опубликовали в соцсети. Автор ролика подписал, что лось, возможно, пришел посмотреть на открытый недавно новый терминал. Также сообщается, что служба отлова диких животных пыталась выгнать лося с территории аэропорта, но успехом это не увенчалось.

В справочной аэропорта уточнили, что появление нежданного гостя не сказалось на расписание авиарейсов, охотоведы предпринимают усилия, чтобы найти животное. Отмечается, что лось либо уже убежал в лес, либо прячется на территории аэропорта.