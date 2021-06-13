Огромный лось пробрался на территорию аэропорта в Кемерове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 12 июня на территорию аэропорта пробрался огромный лось. Соответствующие видео жители опубликовали в соцсети. Автор ролика подписал, что лось, возможно, пришел посмотреть на открытый недавно новый терминал. Также сообщается, что служба отлова диких животных пыталась выгнать лося с территории аэропорта, но успехом это не увенчалось.

В справочной аэропорта уточнили, что появление нежданного гостя не сказалось на расписание авиарейсов, охотоведы предпринимают усилия, чтобы найти животное. Отмечается, что лось либо уже убежал в лес, либо прячется на территории аэропорта.