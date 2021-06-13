В Кемерове автомобиль перевернулся и повалил дерево. Фото: ВКонтакте/auto_42.

В кемерове в районе ФПК около остановки Березовая роща перевернулся автомобиль и повалил дерево. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети. На кадрах видно, что автомобиль вылетел с дороги, повалил дерево и перевернулся. Жители отмечают, что на данном участке автомобилисты часто превышают скорость, особенно после ремонта дороги.

В ГИБДД Кемерова сообщили, что водитель автомобиля Honda двигался в сторону улицы Юрия Двужильного. По предварительным данным, не справился с управлением. С места аварии автомобилиста госпитализировала скорая помощь.

В Кемерове автомобиль перевернулся и повалил дерево. Фото: ВКонтакте/auto_42.