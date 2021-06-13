В серьезном ДТП на кузбасской трассе погибли два человека. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кузбассе 12 июня, утром произошла авария на 395 километре трассы Р-255 «Сибирь», в Чебулинском районе. В результате чего погибли два человека. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщают, что виновник ДТП скрылся с места, но позже его задержали.

В ведомстве уточняю, что столкнулись Nissan Sentra и ВАЗ-2107, 70-летний водитель отечественного автомобиля и его 36-летняя пассажирка погибли. Водитель иномарки скрылся и объявили план «Перехват». Сотрудники задержали 27-летнего жителя Тисульского района.

– В медицинском учреждении у него осуществлен забор анализов для проверки на состояние опьянения. Автомобилист водворен в изолятор временного содержания, – сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По предварительной версии, водитель иномарки не убедился в безопасности обгона и выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело, максимальный срок лишения свободы до 15 лет.