Новокузнечанин обворовал съемную квартиру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке 38-летняя жительница сдала квартиру и лишилась бытовой техники. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

Сотрудники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 35-летний местный житель. Он своровал телевизор, микроволновку, утюг, аудиосистему. Все украденные технику он продал, а деньги потратил.

Кроме того, мужчина причастен к еще одному преступлению. Он похитил и продал велосипед из подъезда многоквартирного дома в Центральном районе города.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.