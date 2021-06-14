Историю Кемерова с древнейших времен выпустят в Кузбассе

В Кемерове готовится к печати монография «История города Кемерово и его окрестностей с древнейших времен до начала ХХ века». Над этим изданием около трех лет работали множество специалистов. В нем есть описания предметов, найденных на территории областного центра, возраст которых насчитывает уже больше 26 тысяч лет.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, монография «История города Кемерово и окрестностей с древнейших времен до начала XX века» - это по сути первый том истории города. Продолжением работы должна стать подготовка и издание второго тома истории города с 1918 года – получения статуса города до настоящего времени.

Книга будет издана в рамках проекта «Древняя история города Кемерово», дважды поддержанного грантами Фонда Президентских грантов Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В апреле 2021 года в рамках этого же проекта в столице Кузбасса состоялась презентация издания «Исторический атлас города Кемерово XVII – XX веков»., в котором собраны 45 карт, чертежей и спутниковых снимков, наглядно показывающих, как развивался город. Каждую карту сопровождают понятные любому читателю комментарии.

Найти книгу можно уже во всех библиотеках города.