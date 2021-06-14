Коронавирус в Кузбассе на 14 июня: четыре человека за сутки умерли, 86 -заболели

Оперштаб области опубликовал последние новости о коронавирусе на 14 июня. Согласно данным оперштаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом. Из них: Кемерово – 29, Новокузнецк – 10, Юрга – 7, Междуреченск, Прокопьевск и Кемеровский район – по 4, Березовский, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Яшкинский район – по 3, Промышленновский, Чебулинский и Яйский районы – по 2, и Анжеро-Судженск, Мыски, Полысаево, а также Крапивинский, Мариинский, Новокузнецкий, Таштагольский, Тисульский, Топкинский, Юргинский районы – по 1 случаю заражения коронавирусом.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки умерли сразу четыре пациента: мужчины 1937 и 1966 годов рождения из Кемерова, женщина 1952 года рождения из Киселевска и женщина 1946 года рождения из Белова. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала на фоне различных патологий и сопутствующих заболеваний.

73 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе уже 36565 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе лечение от коронавируса получает 631 пациент.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2657 человек.