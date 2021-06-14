Серийного похитителя смартфонов поймали в Кемерове

В Кемерове сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя, который совершал кражи смартфонов в торговых центрах города. Поймали мужчину после кражи, совершенной им в одном из ТЦ Рудничного района областного центра. 40-летняя женщина, работавшая продавцом в в бутике, вышла на несколько минут из магазина, а когда вернулась, то своего мобильного телефона за 13 тысяч рублей, оставленного на рабочем месте, уже не обнаружила. О похищении смартфона она немедленно сообщила в полицию.

Подозреваемого оперативно установили и задержали. А в ходе работы с ним выяснилось, что кемеровчанин - серийный похититель смартфонов. И на его счету еще три кражи мобильников по аналогичной схеме в других торговых центрах. Кроме того, полицейские установили причастность задержанного к краже денег из кассы магазина в Ленинском районе Кемерова. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении мужчины возбудили четыре уголовных дела по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Тем временем полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.