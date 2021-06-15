По улицам Кемерова гуляет дикий кабан. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове жители города заметили дикого кабана на Московском проспекте. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как кабан перебегает через дорогу и не боится автомобиля. Куда направилось дикое животное, неизвестно. Жители города шутливо прокомментировали данный ролик.

«Кто-то явно играет в Джуманджи», «Кто-то с ночного клуба возвращается», «Лосям можно, а кабану нельзя?», «Пумба потерял Тимона», - написали жители в соцсетях.

Напомним, что за последнее время в городе часто встречают диких животных. Ранее заметили медведя в Кировском районе. Также повстречали лося на территории кемеровского аэропорта. Департамент по охране объектов животного мира региона сообщил причину выхода лосей. Всему виной традиционная сезонная миграция животных.