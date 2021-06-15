Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 89 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 38 037 человек. Общее число умерших - 752, за минувшие сутки трое скончались.

Вместе с этим еще 71 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 636 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 646 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2703 человек.