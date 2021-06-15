Названы территории Кузбасса, где выявили 89 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 89 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 32 зараженных. На втором месте Новокузнецк - 15 пациентов. В Юрге - восемь заболевших. Четверо зараженных - в Белове. По три - в Анжеро-Судженске, Междуреченске и Осинниках. По два - в Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Тайге, Гурьевском МО, Кемеровском МО, Промышленновском МО. По одному - в Киселевске, Мысках, Беловском МР, Крапивинском МО, Таштагольском МО, Тисульском МР, Топкинском МО, Яйском МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 38 037 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 36 636 выздоровели, 755 скончались, 2703 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.