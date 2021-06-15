В Кузбассе повторно оштрафовали настоятеля Свято-Никольского кафедрального собора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мариинске в зданиях и на территории местной религиозной организации православный Приход Свято-Никольского кафедрального собора нашли нарушения пожарной безопасности. Как сообщает Мариинский городской суд, государственным инспектор более полутора лет назад выдал предписание об устранении нарушений, которое так и не выполнили в установленный срок.

За невыполненное предписание 1 октября 2020 года настоятеля приходского совета религиозной организации привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере трех тысяч рублей. После выписали повторное предписание об устранении нарушений в срок до 1 марта 2021 года.

Выявлено, что в здании Никольского кафедрального собора отсутствует план эвакуации людей при пожаре, а помещения хозблока, гаража и котельной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. Также лестничные площадки выполнены из горючих материалов - древесины. Кроме того, отсутствует наружное противопожарное водоснабжение.

По результатам внеплановой проверки 29 марта 2021 года установили, что предписание государственного пожарного инспектора снова не было выполнено. В суде настоятель с нарушениями согласился и пояснил, что все замечания устраняются по мере возможности. В результате должностному лицу назначили административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Он должен быть уплачен не позднее 60 дней - до 10 августа 2021 года.