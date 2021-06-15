Площадь пожара на обогатительной фабрике в Березовском достигла 6 тысяч «квадратов», есть погибшая. Фото: ВКонтакте/bereza_42.

Утром 15 июня в Березовском загорелся главный цех центральной обогатительной фабрики. Как сообщают в министерстве угольной промышленности Кузбасса, есть погибшая сотрудница 1963 года рождения. По данным на 11.30, огнеборцы продолжают ликвидировать возгорание. Площадь пожара достигла 6 тысяч квадратных метров.

В министерстве рассказали, что 15 июня фабрика не работала, так как проводились ремонтные работы. Причиной назвали возгорание реагента в основном цехе обогащения.

Уточнятся, что пострадавшая сотрудница спустилась из кабины мостового крана во время пожара, но до выхода дойти не успела. Реанимационные действия не помогли крановщице, врачи констатировали смерть женщины.

Добавим, что на месте происшествия прокуратура организовала проверку. В случае обнаружения нарушений будет принят комплекс мер для их устранения.

Ранее сообщалось, что в социальной сети появились соответствующие видео. На кадрах видно, как из здания идет черный дым. Были эвакуированы 39 человек.