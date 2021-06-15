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Происшествия15 июня 2021 11:02

Следком Кузбасса возбудил дело после гибели крановщицы при пожаре на обогатительной фабрике

Прибывшие спасатели эвакуировали 71 рабочего
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Следком Кузбасса возбудил дело после гибели крановщицы при пожаре на обогатительной фабрики. Фото: ВКонтакте/bereza_42.

Следком Кузбасса возбудил дело после гибели крановщицы при пожаре на обогатительной фабрики. Фото: ВКонтакте/bereza_42.

Утром 15 июня в Березовском загорелся главный цех центральной обогатительной фабрики. Следком Кузбасса сообщает, что возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы при пожаре.

По версии следствия, утром на фабрике в цехе обогащения находились 72 работника, произошло возгорание химикатов. Прибывшие спасатели эвакуировали 71 рабочего. Во время тушения пожара в цехе обнаружили тело 58-летней крановщицы.

Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти потерпевшей. В ходе предварительного следствия изучат, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности. Также проведут пожарную и горнотехническую экспертизы, которые определят причину возгорания и лиц, допустивших нарушения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на обогатительной фабрике в Березовском достигла 6 тысяч квадратов, есть погибшая. Прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием. Также в социальной сети появились соответствующие видео. На кадрах видно, как из здания идет черный дым.