Замгубернатора Кузбасса сообщил подробности пожара на обогатительной фабрике. Фото: ВКонтакте/bereza_42.

Пожар на центральной обогатительной фабрике в Березовском потушен. Об этом рассказал замгубернатора Андрей Панов, возгорание произошло в главном корпусе предприятия. Пожар ликвидирован на площади 2 тысячи квадратных метров.

Также он отметил, что самостоятельно эвакуировались 38 человек, за медицинской помощью обратились пять человек, одна сотрудница погибла. Андрей Панов выразил соболезнования родным и близким погибшей и добавил, что министерство угольной промышленности Кузбасса окажет материальную помощь ее семье.

По его словам, на ЦОФ «Березовская» работают 860 сотрудников. После того как дадут разрешение на восстановление здания, большую часть работников задействуют в ремонтных работах с сохранением 100% заработной платы. Те, кто не будет участвовать в устранении последствий пожара, получат 2/3 от заработной платы за дни ремонта фабрики. После проведения работ все сотрудники вернутся на свои рабочие места.

Ранее сообщалось, что Следком Кузбасса возбудил дело после гибели крановщицы при пожаре на обогатительной фабрики. Кроме того, площадь пожара на обогатительной фабрике в Березовском достигла 6 тысяч квадратов, есть погибшая. Прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием. Также в социальной сети появились соответствующие видео. На кадрах видно, как из здания идет черный дым.