Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 91 кузбассовец заразился инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 38 128 человек. Общее число умерших - 759, за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 68 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 704 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 665 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2576 человек.