Названы территории Кузбасса, где выявили 91 новый случай коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 91 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 30 зараженных. На втором месте Новокузнецк - 16 пациентов. В Юрге - десять заболевших. По пять зараженных - в Белове, Прокопьевске. Четыре человека - в Осинниках. По три - в Кемеровском МО, Промышленновском МО. По два - в Анжеро-Судженске, Калтане, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Яшкинском МО. По одному - в Березовском, Краснобродском, Междуреченске, Полысаеве, Новокузнецком МР.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 38 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 36 704 выздоровели, 759 скончались, 2576 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.