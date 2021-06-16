В Кемерове реконструкция здания МВД будет стоить 157 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МВД Кузбасса нашло подрядчика, который выполнит ремонт административного здания на улице Кузбасской, 29а в Кемерове. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Победителем аукциона является ООО «Ремспецстрой». Стоимость контракта составила более 157,6 миллиона рублей, а начальная цена была 162,5 миллиона. Источником финансирования стал федеральный бюджет.

Подрядной организации необходимо будет выполнить в 2021 году демонтажные работы и отделку внутренних лестниц, помещений, кровли, наружной лестницы, крылец, утеплить фасады, провести монтажные работы, благоустройство.