Россельхозбанк: легализация гостевых домов подтолкнет развитие сельского туризма

Резкое изменение структуры туристического потока в пользу внутреннего туризма, вызванное, в том числе ограничениями на поездки за рубеж, привело к возникновению и быстрому развитию новых форм отдыха, в том числе гостевых домов. По организации деятельности такие формы отдыха граничат с туристическими базами и кемпингом. А ведь в 2020 году 83% отдыхающих размещались именно на базах отдыха, в кемпингах и в других подобных организациях отдыха.

- Правовое регулирование деятельности гостевых домов позволит легализовать их в качестве гостиниц. По мере перехода в правовое поле число гостевых домов в течение года может увеличиться примерно от 2 до 4 тысяч по 6-9 спальных мест, а в перспективе 2-3 лет - до 7 тысяч домов, - уточняет руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

По расчетам специалистов этого подразделения РСХБ, в течение года количество мест в таких домах может составить до 36 тысяч, а в ближайшие 2-3 года возрасти до 61 тысячи.

Также легализация гостевых домов приведет к увеличению рабочих мест, хотя рост и будет умеренным - по 1-2 человека на каждый дом. Соответственно, в перспективе нескольких лет число официально трудоустроенных возрастет до 7-14 тысяч человек.

По мнению экспертов банка, по мере совершенствования механизма регулирования этого бизнеса на горизонте нескольких лет вполне оправданными будут ожидания быстрого роста этой формы размещения с учетом повышения спроса на подобные услуги. И при благоприятных обстоятельствах для старта бизнеса, реакцией на этот спрос будет быстрый рост предложения.

Для этого уже сформировались необходимые внешние условия. Это не только растущий спрос, но и возможность предложить свои услуги через экосистемы и цифровые платформы большому количеству потребителей, подтвердить качество хорошими отзывами и сформировать график посещений через дистанционные каналы.

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