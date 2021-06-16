Россельхозбанк: 70% компаний АПК предлагают студентам-практикантам зарплату до 30 тысяч рублей

Россельхозбанк проанализировал предложения о стажировках, размещенные предприятиями агросектора,на летний период на базе сервиса по поиску персонала на платформе Своё Фермерство. Абсолютное большинство компаний (97%) предлагают студентам оплачиваемые стажировки, при этом 7 из 10 работодателей (70%) предлагают студентам компенсацию в размере от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. В тоже время каждый десятый работодатель предлагает оплату стажировки в размере 30 тысяч в месяц. Возможность проживания на время стажировки предлагают единичные компании.

- Лето - традиционно самый популярный период для студенческих практик. На платформе Свое Фермерство мы постарались собрать самые интересные предложения работодателей по летним стажировкам. Такая подработка дает возможность молодым специалистам получить полезный опыт на площадках крупных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Стоит отметить, что на платформе Свое Фермерство студенты могут откликнуться на предложения онлайн, заполнив свое резюме по удобному шаблону, - прокомментировала заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева.

Согласно данным сервиса, 40% стажировок приходится на сферу животноводства (они распределились поровну между зоотехниками и ветеринарными фельдшерами). Каждое пятое предложение о стажировке связано с растениеводством (в этом секторе наиболее востребованными являются следующие специалисты: агрономы, овощеводы и цветоводы). Еще в 23% случаев стажировку предлагают будущим трактористам или водителям автомобиля. Оставшиеся предложения распределись поровну между рыбоводами, операторами по искусственному осеменению, лаборантами, технологами.

Удмуртия лидирует по количеству возможностей летних стажировок для студентов. Республика предлагает 13% всех вакансий от представленных на Свое Фермерство. Следом идут Пермский край (8%), Кировская(7%) и Волгоградская (6%) области. 9% приходятся на республику Хакасия и Нижегородскую область.

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Генеральная лицензия Банка России N3349 (бессрочная)