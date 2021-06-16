Генеральным директором Tele2 стал Андрей Патока. Фото: Tele2.

Tele2, альтернативный и оператор мобильной связи, сообщает о назначении Андрея Патоки генеральным директором компании. Сергей Эмдин, возглавлявший Tele2 с февраля 2016 года, продолжит свою карьеру в другой отрасли. За пять лет его руководства компания Tele2 значительно улучшила финансовые и операционные показатели, став полноценным федеральным игроком и законодателем новых направлений в области продуктов и услуг телеком-отрасли.

Отмечается, что Андрей Патока ранее занимал должность заместителя генерального директора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. В качестве главы компании он сосредоточится на сохранении высокой динамики роста финансовых и операционных показателей Tele2, укреплении репутации компании как трендсеттера отрасли и запуске лучших решений для клиентов.

Андрей Патока присоединился к команде Tele2 в августе 2016 года. В 2008-2014 гг. он занимал управленческие позиции в компании «ВымпелКом», в том числе являлся исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса на корпоративном рынке и исполнительным вице-президентом по развитию инфраструктуры. В начале 2015 года был назначен исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса Vimpelсom Ltd. в странах СНГ.

«Карьера Андрея Патоки всегда была тесно связана с телеком-рынком – колоссальный опыт в индустрии в совокупности с достижениями в трансформации Tele2 делают его назначение закономерным шагом. Андрей обладает большой управленческой экспертизой и является вдохновляющим и целеустремленным лидером. Уверен, что под его руководством Tele2 продолжит активно развиваться», - сообщил Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком».