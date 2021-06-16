В центре Кемерова случился пожар в заводском здании. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Центральном районе Кемерова случился пожар в заводском здании на улице 50 лет Октября. На кадрах видно, как открытое пламя вырывалось из окон. Сигнал о происшествии сотрудникам МЧС поступил в 15.14.

На место случившегося также прибыл глава города Илья Середюк и сотрудники полиции. Горела деревянная обрешетка крыши, по предварительным данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили, что пожар ликвидирован в 17.15. На месте работали более 30 спасателей и семь единиц техники. Причина случившегося устанавливается.