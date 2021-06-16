Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Кузбассе

Привиться можно любой российской вакциной. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кузбассе введена обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом вечером среды, 16 июня, сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально», которым заведует оперштаб области по охране здоровья населения.

Как сообщили в оперштабе Кузбасса, обязательная вакцинация от коронавируса коснется лишь некоторых категорий граждан. Речь идет о сотрудниках органов государственной власти и местного самоуправления и индивидуальных предпринимателях. Кроме того, всем организациям Кузбасса предписано привить не менее 60% от общей численности сотрудников. Причем первый компонент вакцины им необходимо поставить не позднее 17 июля, а второй - не позднее 17 августа. Важное уточнение: кузбассовцам входящим в эти категории, но имеющим противопоказания к прививке, вакцина не ставится.

Как пояснили в оперштабе, обязательная вакцинация от коронавируса необходима во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.