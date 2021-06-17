Кемеровчанка травмировалась после выпадения из движущегося автобуса.

В Кемерове пассажирка выпала из движущегося автобуса. Следком Кузбасса в ходе мониторинга СМИ выявил, что 46-летняя женщина получила травму ноги после падения из автобуса, который начал движение.

Предварительно установлено, что случилось аварийное открытие двери, и из салона выпала кемеровчанка, которая не держалась за поручни. В данный момент проводится доследственная проверка. Следственным органам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.