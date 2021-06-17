Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 98 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 38 226 человек. Общее число умерших - 763, за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 67 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 771 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 692 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2426 человек.