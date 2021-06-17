Названы территории Кузбасса, где выявили 98 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 98 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 30 зараженных. На втором месте Новокузнецк - 19 пациентов. В Юрге - 15 заболевших. Девять человек в Междуреченске. Шесть в Осинниках. По три зараженных – в Белове, Промышленновском МО. По два – в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Мысках, Кемеровском МО. По одному – в Березовском, Киселевске, Беловском МР, Тяжинском МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 38 226 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 36 771 выздоровели, 763 скончались, 2426 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.