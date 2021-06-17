В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 763 человек

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умерли четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

У всех четверых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У новокузнечанина 1953 года рождения болезнь протекала на фоне хронической обструктивной болезни легких. У жительницы Мариинска 1954 года рождения болезнь была на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек и ожирения.

У жителя Мысков 1937 года болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. У кемеровчанина 1967 года рождения болезнь проходила на фоне онкопатологии, сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 763 человек.