Житель Кемерова выбросил с пятого этажа двух собак. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове, на улице Инициативной, житель выбросил с пятого этажа двух собак, которые в результате падения погибли. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что живодером оказался ранее судимый 48-летний житель.

Полиция выяснила, что в дом бездомных животных привела его жена, из-за чего супруги поссорились. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и выкинул собак из окна.

Сотрудники проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Жителю грозит до пяти лет лишения свободы.