Житель Кузбасса зарезал мужчину и поджег квартиру с его телом

Житель Кузбасса зарезал мужчину и поджег его тело с квартирой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченске ранее судимый 28-летний житель обвиняется в убийстве. В Следкоме Кузбаса сообщили, что инцидент случился 9 июня этого года.

По версии следствия, в тот день мужчина познакомился на улице с 40-летним жителем, который пригласил его к себе домой употреблять горячительные напитки. Оказалось, что в квартире находится еще 58-летний мужчина, они втроем стали распивать алкоголь. Во время застолья хозяин квартиры оскорбил 28-летнего гостя нецензурной бранью. Тот разозлился и ударил несколько раз ножом мужчину, который в результате потерял сознание. Отмечается, что 58-летний гость уже спал и не наблюдал происходящего.

Тогда обвиняемый воспользовался ситуацией и решил похитить что-нибудь из квартиры. Раненого он перенес в ванную, забрал микроволновую печь и покинул квартиру, при этом поджег в комнатах вещи. На выходе из подъезда молодого гостя задержали сотрудники полиции, которые разыскивали его за совершение другого преступления. Полицейские заметили возгорание и вызвали пожарных. 58-летний мужчина выбрался из горящей квартиры, его госпитализировали с ожогами. Спасатели ликвидировали возгорание и обнаружили тело хозяина с признаками насильственной смерти.

На время расследования мужчину заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.