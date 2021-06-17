В Кемерове в одном из районов ликвидировали очереди в детские сады. Фото: АПК.

В Кемерове с открытием детского сада «Современные дети» к 300-летию Кузбасса полностью ликвидировали очередность детей от года до трех лет в Заводском районе. Об этом рассказали в администрации правительства Кузбасса.

Детский сад на 200 мест - 100 из них ясельные. Есть отдельная группа, куда родители могут приводить детей только на дополнительное образование, а не на постоянное пребывание. Уже сейчас в ней занимаются 40 ребят. В общей сложности на строительство сада было направлено 380,7 миллиона рублей, в том числе 223,3 миллиона - из федерального бюджета, 36,9 миллиона - областное, 120,5 миллиона рублей - местное финансирование.

Проектом предусмотрены спортивный и музыкальный залы, а также бассейн. В новом детсаду есть изостудия, фотомультстудия, кабинеты ментальной арифметики и современного краеведения. Кроме того, оборудован интерактивный комплекс для обучения детей финансовой грамотности. Прогулочные и физкультурная площадки во дворе оснащены травмобезопасным игровым и спортивным оборудованием.

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Детский сад «Современные дети». Фото: АПК.

Детский сад «Современные дети». Фото: АПК.

Детский сад «Современные дети». Фото: АПК.