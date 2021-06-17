В Новокузнецке на Троицу организуют дополнительные рейсы к кладбищам. Фото: АПК.

В Новокузнецке на Троицу организуют дополнительный транспорт к кладбищам. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов на своей личной странице в Instagram.

Для обслуживания временных маршрутов предоставят 29 автобусов. Время работы маршрутов: 19 июня, с 9.00. до 18.00, а 20 июня - с 9.00. до 15.00. Стоимость проезда составит 25 рублей, во время поездки необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Схемы движения:

«Вокзал - Редаково»;

«ДК «Алюминщик» - Кузнецкое кладбище»;

«Площадь Побед - Митинское (Центральное) кладбище»;

«Мурманская - Байдаевское кладбище»;

«Космонавтов - Ильинское кладбище»;

«Вокзал - Бунгурское кладбище».

Дополнительная информация на сайте утис.рф и по телефонам горячей линии МКУ ЦДС - 740-195, 8-800-600-4770 (звонок по России бесплатный).

Ранее сообщалось, что в Кемерове также организуют дополнительные рейсы к кладбищам.