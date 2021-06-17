В Новокузнецке на Троицу организуют дополнительные рейсы к кладбищам. Фото: АПК.
В Новокузнецке на Троицу организуют дополнительный транспорт к кладбищам. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов на своей личной странице в Instagram.
Для обслуживания временных маршрутов предоставят 29 автобусов. Время работы маршрутов: 19 июня, с 9.00. до 18.00, а 20 июня - с 9.00. до 15.00. Стоимость проезда составит 25 рублей, во время поездки необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
Схемы движения:
«Вокзал - Редаково»;
«ДК «Алюминщик» - Кузнецкое кладбище»;
«Площадь Побед - Митинское (Центральное) кладбище»;
«Мурманская - Байдаевское кладбище»;
«Космонавтов - Ильинское кладбище»;
«Вокзал - Бунгурское кладбище».
Дополнительная информация на сайте утис.рф и по телефонам горячей линии МКУ ЦДС - 740-195, 8-800-600-4770 (звонок по России бесплатный).
Ранее сообщалось, что в Кемерове также организуют дополнительные рейсы к кладбищам.