В Кузбассе наградили медицинских работников в преддверии их профессионального праздника. Фото: АПК.

В администрацию правительства Кузбасса на торжественный прием пригласили ветеранов здравоохранения и сотрудников медицинских организаций региона. В связи с введением дополнительных коронавирусных ограничений награждение проходило с соблюдением требований Роспотребнадзора.

За самоотверженность и профессионализм наградили 57 медицинских работников Кузбасса. В их числе - водитель скорой медпомощи Тяжинской районной больницы Виктор Сукач, удостоенный почетной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации. Орденом Почета Кузбасса наградили Валентину Черняеву, доцента кафедры акушерства и гинекологии Кемеровского государственного медицинского университета.

Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» присвоено травматологу-ортопеду Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова Татьяне Игнатовой. Медалью «За служение Кузбассу» отмечен заведующий лабораторией анестезиологии-реаниматологии Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Дмитрий Шукевич. Еще 18 сотрудников медорганизаций юга Кузбасса получили награды на приеме, состоявшемся в Новокузнецке.