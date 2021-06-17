В Кузбассе возводят 185 многоквартирных жилых домов. Фото: АПК.

В Кузбассе возводят новостройки в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». До конца 2021 года в эксплуатацию введут 90, более 20 из них - это социальное жилье. Строительство ведется практически во всех муниципалитетах региона, всего возведут 185 домов.

- За тысячу дней подготовки к 300-летию Кузбасса по нацпроекту «Жилье и городская среда» мы построили 209 жилых многоэтажек и продолжаем строить современные и безопасные дома, в которые переселяем людей с подработанных территорий, сирот, многодетные семьи, молодых специалистов. Масштабная стройка не только позволяет улучшить условия жизни населения, но и кардинально меняет облик городов и поселков, - сообщил губернатор Сергей Цивилев.

78 семей сотрудников Яйского нефтеперерабатывающего завода осенью этого года получат новые квартиры. Стройка также ведется в Юрге, в Гурьевском округе, в Салаире, в Кемерове.

По итогам реализации программы новое жилье взамен аварийного получат более трех тысяч кузбассовцев, а также более тысячи детей-сирот.