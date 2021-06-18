В Кузбассе выпал крупный град

Фото: «Комсомольская правда»

В четверг сразу в нескольких территориях региона выпали крупные осадки. Так, около шести часов вечера жители Новокузнецка могли наблюдать за падением градин размером с перепелиное яйцо. Также в соцсетях об этом природном явлении сообщали жители Белова, где основной удар пришелся на поселок Инской, и жители Крапивинского муниципального округа.

По имеющейся информации, градины нанесли урон посадкам в огородах и оставленным без прикрытия автомобилям.

А вот кемеровчанам повезло - хотя вечером в четверг над территорией города дождь принимался несколько раз, порой и довольно сильный, с грозами, опасных сюрпризов он с собой не принес.

Синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и на пятницу 18 июня на отдельных территориях прогнозируют град, дожди и грозы. Зато днем ими обещано повышение максимальной температуры воздуха до +30,+31° по Цельсию.