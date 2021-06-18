Кузбассовец по наивности лишился более двух миллионов рублей

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В отдел полиции «ФПК» УМВД России по городу Кемерово обратился 29-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные выманили у него около 2 150 000 рублей.

Как выяснилось при расследовании, потерпевший стал жертвой классической схемы обмана со стороны аферистов. Ему позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей банка, и сообщила, будто кто-то с его банковского счета пытается снять деньги, а также оформить от его имени крупный заем. Через некоторое время кемеровчанину поступил звонок от мужчины, который представился специалистом службы безопасности. Мошенник уговорил потерпевшего выполнить ряд операций, чтобы спасти свои средства. Доверчивый горожанин оформил 8 займов на 2 150 000 рублей, которые под диктовку перечислил на якобы «безопасные» счета. После этого лжебанкиры перестали отвечать на звонки.

Следователем отдела полиции «ФПК» УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В качестве максимальной меры наказания санкции статьи предусматривают 10 лет лишения свободы.

В Главном управлении МВД по Кемеровской области напоминают: звонок из банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита - стандартная уловка аферистов. При поступлении подобного звонка необходимо сразу же прекратить диалог и набрать номер телефона, который размещен на банковской карте.