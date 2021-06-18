В Кузбассе прошел Всероссийский олимпийский день

Фото: Пресс-служба АПК

Центром спортивного праздника, который посвятили 300-летию промышленного освоения Кузбасса, стал Прокопьевск. Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, город завоевал это право благодаря тому, что большинство его жителей ведут здоровый образ жизни, а спорт высших достижений на территории муниципалитета гармонично соседствует с любительским. Здесь расположены два Дворца спорта с плавательными бассейнами, спортивный комплекс «Снежинка» с ледовой ареной, стадион «Шахтер», спортивные и тренажерные залы, площадки для массовых занятий физкультурой. Причем город стал олимпийской областной столицей уже во второй раз.

В программу олимпийского дня были включены «Зарядка с чемпионом», легкоатлетический забег «Олимпийская миля» на 1609 метров, мини-футбол, регби, перетягивание каната, турниры по шахматам, шашкам, дартсу, живое общение с ветеранами спорта. Желающие также могли сдать нормы ГТО, поездить на скейтбордах и самокатах, а также выиграть призы и памятные подарки от Олимпийского комитета России.