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Происшествия18 июня 2021 6:26

В Кузбассе перевернулся грузовик с углем на трассе

Об этом сообщили в соцсетях
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе перевернулся грузовик с углем на трассе Фото: ВКонтакте/auto_42.

В Кузбассе перевернулся грузовик с углем на трассе Фото: ВКонтакте/auto_42.

В Кузбассе 17 июня около поселка Артышта, расположенного в Краснобродском городском округе, произошел инцидент. Об этом в социальной сети рассказал очевидец, проезжавший мимо на автомобиле. На кадрах видно, как груженный углем грузовой автомобиль перевернулся, съехав с трассы.

Также можно заметить, что водитель не пострадал, на место прибыли спасатели. Причина ДТП не сообщается. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.