В Кузбассе перевернулся грузовик с углем на трассе Фото: ВКонтакте/auto_42.

В Кузбассе 17 июня около поселка Артышта, расположенного в Краснобродском городском округе, произошел инцидент. Об этом в социальной сети рассказал очевидец, проезжавший мимо на автомобиле. На кадрах видно, как груженный углем грузовой автомобиль перевернулся, съехав с трассы.

Также можно заметить, что водитель не пострадал, на место прибыли спасатели. Причина ДТП не сообщается. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.